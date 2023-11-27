Düzce’de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Düzce'de daha önce aralarında husumet bulunan C.S., E.Ş. ve Ö.Ş., Gaziantep Caddesi girişinde karşılaştı. C.S., yanındaki silahla E.Ş. ve Ö.Ş.’ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan şahıslar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.