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        Haberler Kültür-Sanat Heykel Duygu Doğan'dan 'Pasaj ve Sonsuz' konuşması

        Duygu Doğan'dan 'Pasaj ve Sonsuz' konuşması

        Arter'de devam eden iki farklı serginin, Nuri Kuzucan'ın Pasaj ve Sarkis'in SONSUZ başlıklı kişisel sergilerinin mimari tasarımını ve koordinasyonunu üstlenen Duygu Doğan, 7 Aralık Perşembe günü 19:00'da Arter'in Atölye mekânında 'Sergi Mekânı Mimarisi: Pasaj ve SONSUZ' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:01
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        Duygu Doğan'dan 'Pasaj ve Sonsuz'
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        Nuri Kuzucan’ın Pasaj ve Sarkis’in SONSUZ başlıklı kişisel sergileri, mekân kurmaya dair iki farklı yaklaşımı benimsiyor. Nuri Kuzucan’ın eserleri, galeri mekânında Pasaj sergisi için özel olarak tasarlanmış bir mimari kurgu içerisinde bir araya getiriliyor. Bu mimari kurguyu oluşturan yapının yüzeylerine yerleşen resimler, içinde ve etrafında dolaşılabilen boşluklar ve geçişlerle farklı kompozisyonlar üreten mekânsal bir tasarımla bütünleşiyor. Sarkis’in SONSUZ başlıklı kişisel sergisinde yer alan eserler ise, galeri mekânına herhangi bir mimari müdahale olmadan yerleşerek galerinin hacmini ve sınırlarını yeniden yorumluyor.

        Duygu Doğan
        Duygu Doğan

        Her iki serginin de mimari tasarımını ve koordinasyonunu üstlenen Duygu Doğan, 7 Aralık 2023 Perşembe günü 19:00’da Arter’in Atölye mekânında yapacağı “Sergi Mekânı Mimarisi: Pasaj ve SONSUZ” başlıklı konuşmada, sergilerin mimari hazırlık ve kurulum süreçlerini, yapıtların yerleştikleri galeri mekânıyla kurdukları ilişkiler ve yarattıkları mekânsal çağrışımlar üzerinden ele alacak.

        Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğe katılmak için kayıt gerekmiyor.

        Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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        #duygu doğan
        #Sonsuzluk ve Pasaj
        #müze
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