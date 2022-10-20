'Duvar' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu 'Duvar', 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 31 Ekim ve 1 Kasım’da Zorlu PSM’de sanat severlerle buluşacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim’de perdelerini açmaya hazırlanıyor.



Sanatçı Zülfü Livaneli, kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu Duvar ile festivale konuk oluyor. Bilge Emin’in yönettiği Duvar, festivalin Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunulan ve kadınlar tarafından yönetilen oyunların bir araya geldiği, sanat alanında kadın üretimini daha da görünür kılmayı amaçlayan "Bu İşte Bir Kadın Var" başlıklı bölümünde yer alıyor.

31 Ekim Pazartesi ve 1 Kasım Salı saat 20.00’de festivalin mekân sponsoru Zorlu PSM’nin Turkcell Platinum Sahnesi’de gerçekleştirilecek oyun, dünyanın farklı yer ve zamanlarında benzer acıları yaşamış dört insanın bir otel odasında kesişen yollarını, iç içe geçen hikâyelerini anlatıyor.

Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu olan Duvar, bin yıllardır bitmek bilmez bir göç hareketine sahne olan dünyanın yakın geçmişine, “yerlerinden edilmiş” dört insanın hikâyesi aracılığıyla odaklanıyor. Zülfü Livaneli, bugünün daha da hareketlenmiş ve küçülmüş dünyasında farklı kimliklerin bir aradalığına mercek tutan oyunun konusuna dair şunları söylüyor: “Berlin duvarı yıkıldığında dünyaya özgürlük geldi, utanç duvarı ortadan kalktı dendi ama sonra daha başka duvarlar çekildi; hem fiziki duvarlar hem de manevi duvarlar... İnsanlar arasındaki duvarlar yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Bu oyun biraz bu konulara kafa yormamızı sağlıyor...”

26. İstanbul Tiyatro Festivali Türkiye’den ve yurt dışından, merakla beklenen, yepyeni oyunlardan yenilikçi ve ufuk açıcı performanslara, toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. 25 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek festivalin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde; biletler ise passo.com.tr ve İKSV ana gişede satışta.