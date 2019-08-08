2012 yapımı Düşmanı Korurken filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon severler Düşmanı Korurken filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki Düşmanı Korurken filmi konusu nedir? Düşmanı Korurken filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ KONUSU

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur. Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran yeni ikili kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en güvenli ve güvenilir yere kaçmak zorundadır.

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ OYUNCULARI

Denzel Washington - Tobin Frost

Ryan Reynolds - Matthew "Matt" Weston

Vera Farmiga - Catherine Linklater

Brendan Gleeson - David Barlow

Sam Shepard - Harlan Whitford

Rubén Blades - Carlos Villar

Nora Arnezeder - Ana Moreau

Robert Patrick - Daniel Kiefer

Liam Cunningham - Alec Wade

Joel Kinnaman - Keller

Fares Fares - Vargas

Sebastian Roché - Robert Heissler

Jake McLaughlin - Miller

Nicole Sherwann -Whitford's Assistant

Stephen Rider - CIA Analyst

Tracie Thoms - CIA Analyst

Robert Hobbs - Morgan

Düşmanı Korurken filmi 8 Ağustos 2019 Perşembe akşamı saat 23.20'de ATV ekranlarında olacak.