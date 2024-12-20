Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic'ten sözleşme sorusuna yanıt! - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic'ten sözleşme sorusuna yanıt!

        Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Hollanda basınına geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sözleşme sorusuna yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dusan Tadic, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Hollanda basınına konuşan Sırp yıldız, transfer konusunda değindi ve Fenerbahçe'nin kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini dile getirdi. İşte o sözler...

        • 3

          "AJAX HEP KALBİMDE, F.BAHÇE UZATMAK İSTİYOR"

          Ajax her zaman kalbimde olacak. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Kulüp bende her zaman özel duygular uyandırıyor ama Fenerbahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor.

        • 4

          "KUPALAR KAZANABİLECEĞİM BİR KULÜP..."

          Sanırım 2025'e kadar, gelecek sezon için karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum. Benim için gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli. Para bir faktör değil. Önemli olan bir kulübün verdiği sportif garantiler.

        • 5

          "AJAX ARARSA TEKLİFİNİ DİNLERİM"

          Henüz Ajax'tan Alex Kroes beni aramadı. Beni özleyen Ajaxlılar'dan geri dönmem gerektiğine dair sık sık mesajlar alıyorum. Eğer Ajax'tan ararsalar, kesinlikle tekliflerin dinleyeceğim.

        • 6

          Bu sezon 25 maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 8 gol - 1 asistlik performans gösterdi. Tadic'in güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro...

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa