Dusan Tadic'ten sözleşme sorusuna yanıt!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Hollanda basınına geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sözleşme sorusuna yanıt verdi.
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Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dusan Tadic, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Hollanda basınına konuşan Sırp yıldız, transfer konusunda değindi ve Fenerbahçe'nin kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini dile getirdi. İşte o sözler...
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"AJAX HEP KALBİMDE, F.BAHÇE UZATMAK İSTİYOR"
Ajax her zaman kalbimde olacak. Ajax her zaman benimle. Bunu herkes biliyor. Kulüp bende her zaman özel duygular uyandırıyor ama Fenerbahçe de benim sözleşmemi uzatmamı istiyor.
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"KUPALAR KAZANABİLECEĞİM BİR KULÜP..."
Sanırım 2025'e kadar, gelecek sezon için karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum. Benim için gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli. Para bir faktör değil. Önemli olan bir kulübün verdiği sportif garantiler.
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"AJAX ARARSA TEKLİFİNİ DİNLERİM"
Henüz Ajax'tan Alex Kroes beni aramadı. Beni özleyen Ajaxlılar'dan geri dönmem gerektiğine dair sık sık mesajlar alıyorum. Eğer Ajax'tan ararsalar, kesinlikle tekliflerin dinleyeceğim.
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Bu sezon 25 maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 8 gol - 1 asistlik performans gösterdi. Tadic'in güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro...
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