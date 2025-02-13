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        Haberler Spor Basketbol Dusan Alimpijevic: Sert ve zor bir maç olacak - Basketbol Haberleri

        Dusan Alimpijevic: Sert ve zor bir maç olacak

        Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Mersinspor ile finale kalma mücadelesi verecek Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın sert ve zor geçeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:46
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        "Sert ve zor bir maç olacak"
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        Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Mersinspor ile karşılaşacakları maçı değerlendirdi.

        Dusan Alimpijevic, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "SERT VE ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        Sırp başantrenör, ligin ilk yarısında Mersinspor ile oynadıkları maçta zorlandıklarını belirterek, "İlk yarıda oynadığımız maçta rakibimizi kıl payı mağlup ettik. Yarın daha farklı bir maç olacak. İlk maçta gayet iyilerdi. Sert ve zor bir maç olacak. Francisco Cruz, David Efianayi ile Justin Cobbs takıma büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Dörtlü Final'de adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Alimpijevic, "Şu anda kupayı kazanmakla ilgili konuşamayız. Bizim dışımızda 3 takım var. Anadolu Efes maçında kupayı kazanmayı düşünmedik. Mersinspor maçında da düşünmeyeceğiz. Sadece önümüzdeki rakibimizi geçmeyi düşünüyoruz. Dörtlü Final'deki diğer rakiplerimiz için düşünecek fazla zamanımız yok. Mersinspor için az bir zamanımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz ve enerjimiz Mersinspor maçına yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

        MERSİNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

        Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçının hazırlıklarına başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

        Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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