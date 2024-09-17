Durukan Şekerleme için gong çaldı! Durukan Şekerleme kaç lot verdi?
Durukan Şekerleme için gong bugün itibarıyla çaldı ve şirket halka arz oldu. İki gün boyunca talep toplayan firma toplamda 42,5 milyon; kişi başına ise 61 lot dağıttı. 'DURKN' kodu ile BIST'te işlem gören firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük kısmını 'üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES)' olarak kullanacak. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...
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Durukan Şekerleme için gong çaldı! 17 Eylül itibarıyla borsada işlem görmeye başlayan firmanın halka arzında 500 binden fazla yatırımcı katıldı ve kişi başına 61 lot düştü. BIST kodu 'DURKN' olan şirket 722 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahipti. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...
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DURUKAN ŞEKERLEME İÇİN GONG ÇALDI!
Firma bugün yani 17 Eylül Pazartesi günü itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıttı. Kişi başına ortalama olarak 1037 TL değerinde 61 lot düştü. Firmanın halka arzına 689 bin 338 kişi katıldı.
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DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).
Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.
Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.
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DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.
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