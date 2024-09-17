DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.