Dursun Özbek tek tek açıkladı!

NEDEN ADAY OLDU?
"Son seçimlerden evvel, 2 tane aday vardı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile konuştum. Geliyorlar, sağolsunlar, nezaket açısından, 'Başkanım seçime gidiyoruz, ne diyorsun?' dediler. Her ikisine de 'Galatasaray'ı yönetmek için bir defa finansal yapıyı düzeltmek için projeler lazım.' dedim. Metin ile beraber seçime girmiş, kaybetmiştik. 'Projelerin vardı, devam ettirelim' dedi. 'Ben destek olurum da desteğin mahiyeti farklı' dedim. Eşref de dedi, 'Galatasaray'ın çıkışı gayrımenkulde, destek verir misiniz?' dedi. 'Elbette' dedim. Projelere destek vermekten sakınmam. Süreç içerisinde konuşuyoruz, irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımın bazılarına Metin'in yönetimine gir dedim, bazılarına Eşref'in yönetimine dedim. Onlar da yönetimlerine yazdı. Süreç öyle bir gelişti ki, şunu gördüm, hem Eşref hem Metin, tek başlarına bugünkü kadrolarıyla Galatasaray'a çok büyük bir fayda sağlayamazlardı. Onun üzerine, 'Senin yönetiminde de, benim yönetiminde de arkadaşlarım var, gelin birleşin. İkinize de destek verdim. Tek aday olarak çıkın. Projeler için ben gereken desteği vereceğim. İkiye bölününce çok başarılı olunacağını düşünmüyorum.' dedim"