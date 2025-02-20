Dursun Çiçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuracak

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olduğunu açıkladı. Çiçek aday olabilmesi için 20 milletvekilinin imza vermesi gerekiyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde aday olmasına kesin gözle bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi ön seçimde imza toplama süreci devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmayacağını duyurduğu yarışta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek aday olacağını açıkladı.

Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz" dedi.

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başlamıştı. En az 20 vekil imzası ile aday olunabilirken vekiller birden çok kişiye de imza verebiliyor.