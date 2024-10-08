Dünyanın en yüksek dağı Everest, her yıl birkaç milimetre daha yükselmeye devam ediyor. Peki, bu devasa zirvenin büyümesinin arkasındaki neden ne? Yeni bir araştırma, yaklaşık 89.000 yıl önce birleşen iki nehrin, Everest’in yüksekliğine şaşırtıcı bir şekilde katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. İşte detaylar!