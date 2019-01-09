09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarsus ilçesinde yaklaşık 80 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu fabrikada, treyler, damper, beton pompası ve akaryakıt tankerinin yanı sıra uçak pisti süpürgesi ve kar küreme makinesi, alüminyum tanker ile yol süpürge makinesi üretiliyor.
500'den fazla işçinin istihdam edildiği firma, geçen yıl Rusya, Almanya, İtalya, Irak, Azerbaycan, Cezayir ve Tayland başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiği yaklaşık 500'den fazla ürünle ülke ekonomisine katkı sağladı.
Hedef büyüten şirket, bu sene sonunda, geçen yıl gerçekleştirdiği yıllık 10 milyon doların üzerindeki ihracatını iki katına çıkarmayı amaçlıyor.
Şirketin üretim müdürü Ufuk Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık 15 bin üstyapı üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.
Treyler, beton pompası, tanker, akaryakıt dolum ürünleri, uçak pisti süpürgesi ve kar küreme ürünleri ile alüminyum tanker ürettiklerini dile getiren Karaoğlu, şöyle devam etti:
"Fabrikamız genelinde yüksek teknolojili üretim yapıp robotları kullanıyoruz. Şu anda 4 kaynak, 4 boya robotu olmak üzere 8 robotumuz var. Tamamen otomasyon üzerine kurulu sistem. Endüstri 4.0'ın tüm gerekliliklerini yerine getirecek altyapıya sahibiz, bunu da ürünlerimize kalite ve ekonomiklik olarak yansıtıyoruz. En büyük katma değerimiz, ürünlerimizin müşterilerimizin isteklerine göre üretiliyor olması. Bu noktada özellikle ihracat yaptığımız pazarlar bizim için çok önemli. Rusya, Afrika ve Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarı için üretim yapıyoruz. Ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuyoruz."
"YERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE"
İhracatta treyler, damper, beton pompası ve akaryakıt tankerlerinin ön planda olduğunu anlatan Karaoğlu, "Ürünlerimizin hepsi bizim tasarımımız. Yerlilik oranımız da yüzde 70'in üzerinde. Bazı aksamlar yurt dışından geliyor ama onun dışında özellikle treylerde dizayn ve yerlilik oranımız çok yüksek." dedi.
Karaoğlu, iç pazarda kamunun yanı sıra bireysel müşterileri olduğunu, buraya yönelik treyler, akaryakıt tankeri ve damper ürettiklerini dile getirdi. Kamu için askeri araçlar başta olmak üzere akaryakıt tankeri, özellikle belediyeler için yol süpürge makineleri ve yine inşaat sektörüne yönelik ürünleri olduğunu söyleyen Karaoğlu, fabrikada tam kapasiteye ulaşarak ürünlerinin yarısını ihraç etmeyi yarısını da iç pazara sunmayı istediklerini bildirdi.
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