Dünyanın moda başkentinde ayakkabı devrimi: Fransız kadınları neden artık topuklu ayakkabı giymiyor?
Artık neredeyse yalnızca kadınlar için tasarlanan topuklu ayakkabıları zamanında ilk olarak erkeklerin giydiğini biliyor muydunuz? Zamanla kadınların da giymeye başlamasıyla modası geçmeyen bu topuklu ayakkabılar artık neden Fransız kadınları tarafından tercih edilmiyor? İşte, Fransız kadınlarının topuklu giymekten vazgeçme sebepleri...
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Bir zamanlar stilettonun kaldırım taşları üzerindeki tanıdık sesi, yerini kauçuk tabanların sessizliğine bırakıyor. Bugün moda yazarları, Fransız kadınlarına ''daha kalın çizmeler” konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Peki, neden artık tercih edilmiyor ve rafa kaldırılıyor? İşte, Fransız kadınlarının artık neden topuklu ayakkabı giymediğine dair detaylar…
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TOPUKLU AYAKKABI NE ZAMAN GİYİLMEYE BAŞLANDI?
Erkekler, Orta Çağ’a kadar topuklu ayakkabı giymeye devam etti, özellikle at binicilerinin ayağa kalkmasına yardımcı oluyordu. Ayrıca, topuk ne kadar yüksekse giyen kişi de o kadar önem görüyordu.
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Hemen hemen aynı dönemde kadınlar da topuklu ayakkabı giymeye başladı ancak moda amaçlı değildi. Bu ayakkabılar, kadının gerçek ayakkabılarını çamur ve kirden korumak için 'dış ayakkabı' olarak giyilirdi.
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Marilyn Monroe gibi Hollywood yıldızlarının giymeye başlamasıyla ise topuklular iyice popülerleşti. Ancak artık Fransa’da çok tercih edilen bu ayakkabılar popülerliğini yitirmeye başladı.
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FRANSA’DA NE ZAMAN POPÜLERLEŞTİ?
Modern Fransa, yüksek topuğun ikonik olmasına yardımcı oldu. Fransız tasarımcı Roger Vivier, 1954 yılında tasarladığı aiguille (iğne) topuklu stilettolarla moda dünyasında çığır açtı. Günümüze kadar da Fransız kadınlar tarafından tercih ediliyordu.
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ARTIK NEDEN TERCİH EDİLMİYOR?
Bu durumun birden fazla sebebi var. Başlangıç olarak azalmasının sebebi koronavirüs olarak görülüyor. Evden çalışmanın rahatlığına alışan Fransız kadınları artık dışarıda da rahat ayakkabılar tercih etmeye başlıyor. Bunun yanı sıra bazı kadınlar, ayak şeklini bozan bu rahatsız ayakkabılara karşı çıkıyorlar.
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Parisli bir ayakkabı mağazası müdürüne, ne kadar stiletto satıp satmadığı sorulduğunda üst rafa koyduğu sınırlı ürün yelpazesini göstererek artık tercih edilmediğini aktarıyor.
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Başka bir mağazadaki asistan ise, "Kadınlar rahatlık istiyor" diyor. “Önemli olan düz kalın botları şık bir elbiseyle giyip yine de şık kalabilmenizdir.” diye de ekliyor. Yani, artık Fransız kadınları tarafından topuklu ayakkabıların yerini botlar ve diğer rahat ayakkabıların aldığını söylemek mümkün.
Kaynak: Economist, Image.