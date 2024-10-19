Okyanusun dibindeki bitkilerin rengi neden kırmızıdır?
Dünya üzerindeki bitkilerin neredeyse hepsini yeşil olarak kabul ederiz. Yıl içinde mevsimlere göre farklı renklere evrilseler de, özünde bitkiler yeşil renkli olarak kabul edilir. Peki ya okyanusun dibindeki bitkiler neden farklı renklerdedir? İşte detaylar...
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Dünyanın milyarlarca yıllık tarihinde günümüz teknolojisine rağmen bilinmeyen çok fazla bilgi var. Okyanuslar ise gizemli dünyası ile kendi içinde bir dünya. Bitki denilince akla gelen renk yeşil iken, okyanuslarda bu durum farklılık gösterebiliyor.
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Okyanus derinliklerinde hayatta kalma
Okyanusun karanlık derinliklerinde yeşil olmak kolay değil. Bu zorlu ortamda bazı bitki benzeri organizmalar, hayatta kalmak için farklı pigmentler kullanarak ışık enerjisinden yararlanır.
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Nesnelere renklerini veren nedir?
Işık bir nesneye çarptığında iki şeyden birini yapar: ya yansır ya da emilir. Işık yansıdığında belli bir renk verir. Gördüğünüz renk, ışık o nesneye çarptığında yansıyan renktir. Bir nesnenin rengi aynı zamanda nesnenin hangi renkleri emdiğine de bağlıdır. Bir ağaçtaki yaprakları düşünün. Yeşil renktedirler ve herkes bunun klorofilden kaynaklandığını bilir. Beyaz ışık (tüm renklerin karışımı) yaprağa çarpar.
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Yapraktaki klorofil mavi ve kırmızı ışığı emer ve yeşil ışığı yansıtır. Bu nedenle, bir nesnenin derin deniz yosunlarımız gibi kırmızı görünmesi için yeşil ve mavi ışığı emmesi ve kırmızı ışığı yansıtması gerekir. Ancak, mavi ve yeşil ışığı emmelerini tam olarak ne gerekli kılar? Su, ışık içinden geçtiğinde kendine özgü bir davranışa sahiptir.
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Kırmızı alglerin neden mavi ışığa ihtiyacı vardır?
Okyanuslardaki su, diğer renklerden, özellikle mavi ışıktan daha yüksek oranda kırmızı ışığı emer. Tüm mavi ışık geri yansıtılır, bu da okyanusların mavi görünmesini sağlar. Bu, bitkilerin bu derinlikte kullanabildiği ışık enerjisinin mavi ışık olduğu anlamına gelir! Ancak sadece normal klorofil kullanamazlar, peki başka ne kullanırlar?
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Klorofil ve ışık emme
Deniz fitoplanktonları ve algler, karasal bitkiler gibi klorofil pigmentini kullanarak ışık enerjisini emer. Pigmentler, emdikleri rengi değil, yansıttıkları ışığın rengini alır. Klorofil, spektrumun kırmızı ve mor uçlarındaki ışığı en iyi şekilde emdiği için yeşil ışığı yansıtır ve bu nedenle yeşil görünür.
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Işık emilimi ve derinlik
Ancak okyanusta, kırmızı ve mor ışığın çoğu yüzeye oldukça yakın olan su tarafından emilir. Bu nedenle, derinliklerde yaşayan algler ve fitoplanktonlar, hayatta kalmak için yardımcı pigmentlerden yararlanmak zorundadır.
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Aksesuar pigmentlerin rolü
Aksesuar pigmentler, mavi ve yeşil ışığı toplayabilen bileşiklerdir; bu dalga boyları, klorofilin iyi ememediği ışık aralığına aittir. Bu pigmentler, topladıkları ışık enerjisini fotosentezde kullanılmak üzere klorofil moleküllerine aktarır.
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Maskeleme pigmentleri ve renk değişimi
Ayrıca, bu yardımcı bileşikler klorofilin yeşil görünümünü gizleyerek organizmaya kahverengi, sarımsı veya kırmızı renkler verebilir. Bu nedenle, yardımcı pigmentler hem bir organizmanın rengini hem de yaşadığı ideal derinliği belirlemede kritik bir rol oynar.
Kaynak: Sicenceabc/Scienceandthesea
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