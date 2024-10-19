Nesnelere renklerini veren nedir?

Işık bir nesneye çarptığında iki şeyden birini yapar: ya yansır ya da emilir. Işık yansıdığında belli bir renk verir. Gördüğünüz renk, ışık o nesneye çarptığında yansıyan renktir. Bir nesnenin rengi aynı zamanda nesnenin hangi renkleri emdiğine de bağlıdır. Bir ağaçtaki yaprakları düşünün. Yeşil renktedirler ve herkes bunun klorofilden kaynaklandığını bilir. Beyaz ışık (tüm renklerin karışımı) yaprağa çarpar.