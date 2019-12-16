AA

80 yıldır evli olan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson dünyanın en uzun süreli evli çifti olma özelliğini taşıyor.

HENDERSON ÇİFTİ GUINESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

AA'nın Washington Post gazetesi kaynaklı haberine göre; Henderson çifti hayattaki en yaşlı çift olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

1934 yılında Teksas eyaletinde üniversitede tanışan ve 1939 yılında evlenen çift, 22 Aralık'ta 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak.