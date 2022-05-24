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Bir prensesin hayatı tüm dünyada kıskanılır. Kraliyet sarayları, gösterişli törenler ve büyük bir düğün genellikle yaşantının bir parçasıdır.

Ancak Japonya'da İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko için bu durum tam tersi... Öyle ki Japon prenses için 'dünyanın en yalnız prensesi' lakabı takılıyor.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre Japon İmparatorluğu'ndaki kural ile zorluklar ve devlet okulunda yaşadığı akran zorbalığı prenses için büyük sıkıntıların başlangıcı olmuş. Tokyo'daki imparatorluk sarayında yaşayan prenses, bu nedenle hiçbir arkadaşı olmadan ve onlarla vakit geçiremeden yaşıyor.

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Japon kraliyet geleneklerinin özellikle kadınlara karşı katı kurallar içermesi ve 'kutsal soylu kanı'nın devam ettirilmesinin istenmesi nedeniyle prensesin yalnızca soylularda evlenmesine izin veriliyor. Ancak bu kurallara göre kendisinin evlenmesine uygun herhangi birisi bulunmuyor. Prenses evlenebileceği bir soylu bulamazsa ömrünün sonuna kadar bekar kalacak. Eğer kuzeni Prenses Mako gibi soylu olmayan biriyle evlenirse de kraliyet unvanlarından ve ayrıcalıklarından sonsuza dek mahrum kalacak.

PRENSES MAKO SARAYDAKİ HAYATINI GERİDE BIRAKIP 'STAJYER' OLMUŞTU

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesi'nde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı. Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​

Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.

Ancak Japonya'da çok sert yorumlara ve eleştirilere maruz kalan Mako'ya travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Tüm bunları geride bırakıp New York'ta bir hukuk firmasında çalışan eşi Kei Komuro ile evlendikten bir ay sonra, Kasım 2021'de ABD'ye taşınan ve o zamandan beri gözlerden uzak bir yaşam süren Mako Komuro, Japan Times'a göre, kraliyet dışı birey olarak yeni statüsünü yeni bir seviyeye taşımıştı.

Gazeteye göre, Komuro kısa süre önce Metropolitan Sanat Müzesi'nde küratörlere yardımcı olmak için bir iş buldu. Ancak People dergisi eski prensesin işinin 'ücretsiz gönüllülük' olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre Mako, müzede resim sergisinin hazırlanmasına yardımcı oluyordu.