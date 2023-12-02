TEK BİR KARADE HEM İSPANYA HEM FAS

Tek bir karede hem İspanya'yı hem de Fas'ı görebiliyorsunuz. Fas ve İspanya sınırlarını birbirinden ayıran tek etmen ise küçük kum taneleri. Penon de Velez daha önceden bir adaydı ve dört tarafı sularla çevriliydi. Ada 17. yüzyıldan beri sıkı bir şekilde İspanyol kontrolü altında.