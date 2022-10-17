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Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

Dünyanın en ilginç doğa harikaları: Listede Türkiye de var!

Gezegenimizin farklı köşelerinde oluşumundaki gizemin hala çözülemediği yapılar bulunuyor. Uçsuz bucaksız çöller, renkli göller, sıra dışı coğrafi oluşumlar gezegenimizin farklı yerlerinde keşfedilmek için bizleri bekliyor. İşte bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen dünyanın en ilginç yerleri...

17.10.2022 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünya üzerinde birbirinden farklı ve ilgi çekici özellikleriyle ön plana çıkan doğal güzellikler bulunuyor. Listede yer alan Türkiye de farklılığı ile dikkat çekiyor. İşte güzellikleri ile büyüleyen yapıları ile şaşırtan dünyanın en ilginç doğa harikaları...

     

  • BÜYÜK PRİZMATİK KAPLICA GÖLÜ - ABD 

    Görüntüsü ile adeta görsel bir şölen sunan Büyük Prizmatik Kaplıca Gölü dünyanın en büyük üçüncü kaplıcasıdır. Yellowstone Ulusal Park’ta bulunan sıcak su kaynağının derinliği yaklaşık 49 metredir. Yeşil, sarı, kırmızı, turuncu gibi renklerden oluşan bu göle renklerini veren şey ise sıcak su bakterileridir. 

  • GANSU ZHANGYE (GÖKKUŞAĞI DAĞLARI) - ÇİN

    2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Zhangye Danxia Jeoparkı sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve turuncu renkleri ile görenleri şaşırtıyor. Kumların üzerindeki bu tabaka ise kum taşı ve diğer mineraller sonucu oluşmuştur. 

  • SENTİNELS OF THE ARCTİC - FİNLANDİYA

    Türkçe anlamı Kuzey Kutbu nöbetçileri anlamına gelen bu ilginç yer ağaçların buzul katmanları ile kaplanması sonucu oluşmaktadır. Aşırı sert hava koşullarının ortaya çıkardığı bu görüntüyü ilk kez keşfeden kişi ise İtalyan fotoğrafçı Niccoló Bonfadini'dir. 

  • PAMUKKALE TRAVERTENLERİ - TÜRKİYE

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri Denizli'dedir. Şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve Denizli'nin kuzey bölgesinde yer alan, termal sulardan ve tepelerden meydana gelen bu yer eşsiz güzelliği ile her yıl binlerce turisti kendine çekmektedir. 

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