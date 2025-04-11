Dünyada bilinen en yaşlı gorilin 68'inci yaşı kutlandı
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, dünyanın en yaşlı dişi gorili olarak bilinen Fatou, 68. yaşını kutladı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı sakinlerinden dişi goril Fatou, 68. yaş gününü kutladı.
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Hayvanat bahçesi görevlileri, yıllardır Berlinlilerin sevgilisi haline gelen Fatou için özel bir doğum günü sürprizi hazırladı.
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Meyve ve sebzelerden oluşan ve üzerinde meyvelerle “68” rakamı yazılan bir sepet, Fatou’nun yaşam alanına bırakıldı.
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Medya mensuplarının önünde sepetin yanına gelen Fatou, hazırlanan ikramların tadını çıkararak doğum gününü kutladı.
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Ziyaretçiler ve hayvanat bahçesi çalışanları, Fatou’nun uzun ve sağlıklı yaşamına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.
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Hayvanat bahçesi yetkilileri, Fatou’nun, dünya genelinde yaşayan en yaşlı gorillerden biri olduğunu ve halen aktif bir şekilde hayatını sürdürdüğünü vurguladı.
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