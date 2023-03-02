Dünyaca ünlü ressamlardan paha biçilmez eserler: Osmanlı Döneminde yapılmış göz alıcı tablolar

Damat İbrahim Paşa'nın Takdimi - Jean-Baptiste Vanmour
İstanbul'daki Osmanlı yaşamının en önemli görsel belgeleyicilerinden olan Fransız ressam Vanmour, Osmanlı başkentinde 38 yıl kalarak dönemin klasiklerine şahitlik etmiş. Eserlerinde dönem olaylarını, kostümlerini, insanlarını ve manzaralarını betimleyen ressam; 1724 tarihinde resmettiği bu tabloda, Damat İbrahim Paşa'nın büyükelçileri III. Ahmed'e takdim edişini anlatıyor. Osmanlı'nın Lale Devri'ni gözler önüne seren bu eser, Fransa'daki Bordeaux Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor.