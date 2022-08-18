Dünyaca ünlü moda tasarımcısından üzücü haber

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Mori Hanae yaşamını yitirdi.
AA'nın Kyodo ajansından aktardığı haberine göre, 96 yaşındaki Japon moda tasarımcısı başkent Tokyo'daki evinde 11 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybetti.
Batıdaki Şimane eyaletinde doğan Mori, ailesiyle taşındığı başkentteki Tokyo Woman's Christian Üniversitesinden (TWCU) mezun olmuş ve ilk atölyesini kentin Şincuku bölgesinde 1951'de açmıştı.
O UNVANA SAHİP İLK JAPON
1956'da New York'ta sergilediği 'Doğu Batı'yla buluşuyor' koleksiyonuyla uluslararası tanınırlığa kavuşan Mori, 1977'de Fransız haute couture moda tasarımcıları listesine resmen kaydolan ilk Japon unvanını taşıyor.
KÜLTÜR NİŞANI'NA LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ
Renk kombinasyonları, kelebek motifleri ve kimonoyu elbiselere dönüştürdüğü tasarımlarıyla Japon kadın modası üzerindeki etkisiyle bilinen Mori, 1996'da Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.
İMPARATORİÇE'NİN GELİNLİĞİNİ TASARLAMIŞTI
Yüzlerce Japon film ve tiyatro yapımına kostüm hazırlayan Mori, bugünün Japon İmparatoru Naruhito'nun eşi İmparatoriçe Masako'nun 1993'teki düğününde giydiği beyaz elbiseyi de tasarlamıştı.
Fransız Legion d'honneur onur nişanına da layık görülen Mori, son defilesini Paris'te 2004 yılında gerçekleştirmişti.
*Haberin görselleri AP (Associated Press) tarafından servis edilmiştir.
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