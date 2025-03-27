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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü Blue grubu, Galata Köprüsü'nde şarkı söyledi - Magazin haberleri

        Dünyaca ünlü Blue grubu, Galata Köprüsü'nde şarkı söyledi

        5 ve 6 Mart'ta İstanbul'da sahne alan dünyaca ünlü Blue grubu, Galata Köprüsü'nde şarkı seslendirdikleri anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 22:31 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:37
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        Dünyaca ünlü grup Galata Köprüsü'nde
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        2001'de kurulan, küresel çapta geniş bir hayran kitlesine sahip olan İngiliz pop grubu Blue, Lee Ryan, Duncan James, Simon Webbe ve Antony Costa’dan oluşuyor. Grup, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da konser vererek sevenleriyle buluşmuştu.

        Dünyaca ünlü grup, konserlerinden haftalar sonra İstanbul'dan paylaşımda bulundu.

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        Blue, Galata Köprüsü'nde seslendirdikleri ünlü şarkıları 'Fly By II'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Paylaşımların; "Fly By II'nin yıl dönümü ayını en iyi şekilde kutluyoruz" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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