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        Haberler Spor Diğer Boks Dünya Şampiyonası'ndan dönen kadın milli boksörlere coşkulu karşılama! - Diğer Haberleri

        Dünya Şampiyonası'ndan dönen kadın milli boksörlere coşkulu karşılama!

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, yurda döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:09
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        Milli boksörlere coşkulu karşılama!
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        Sırbistan'ın Niş kentindeki şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya üçüncüsü olan ay yıldızlı boksörler, Niş'ten karayolu ile Belgrad'a oradan da kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

        Organizasyonda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kiloda altın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner ise bronz madalya kazanmayı başardı.

        Sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Esra Yıldız Kahraman ile milli takım antrenörleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

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        Güzel turnuva geçirdiklerini aktaran Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpiyatlardan sonra kısa süre vardı. Buradaki performansımız olimpiyatın kalıntılarıydı. Biraz toparlanıp Dünya Şampiyonası'nda performans göstermeye çalıştık. Başarılı da olduk. Mutlu olduğumuz nokta olimpiyattaki performansımızın aynısını gösterdik. Busenaz Sürmeneli de kendisini buldu. Dünya şampiyonu olarak bizimle beraber. Takım olarak daha güçlüyüz." diye konuştu.

        BUSENAZ SÜRMENELİ: ASIL HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYATLARI

        Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu yineledi.

        Milli boksör, organizasyonun kendisi için önemli olduğunun altını çizerek, "Biz kısa süreli bir çalışmayla oraya gittik. Paris'ten üzüntüyle dönmüştüm. Burası benim geri dönüş biletimdi. Görünmeyen çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler benim toparlanmamda büyük rol oynadılar. Beni motive ettiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu takımı iyi izleyin. Asıl hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar. Buse ile gittiğimiz her yerde kolbastı oynamayı seviyoruz. Los Angeles’ta da oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ESRA YILDIZ KAHRAMAN: KADIN BOKSUNU NEREYE TAŞIDIĞIMIZI GÖSTERDİK

        Bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ise takım olarak güzel başarı elde ettiklerini ifade eti.

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        Esra, "Çok mutluyuz. Kadın boksunu da nereye taşıdığımızı göstermiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulübüme ve federasyonumuza da teşekkür ediyorum. Başkanımıza, kulübümüze ve federasyonumuza teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

        HATİCE AKBAŞ: TAKIM OLARAK İYİYİZ

        Takım olarak iyi işler yaptıklarını anlatan Hatice Akbaş da "Ben de büyüklerde ilk derecemi aldım. Takım olarak iyiyiz. Bu takımın 2028'de de 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda iyi şeyler yapacağına inanıyoruz." dedi

        BÜŞRA IŞILDAR: BU BİZİM İÇİN ÖLÇÜ DEĞİL

        Busenaz Sürmeneli gibi 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı "asıl hedef" gösteren Büşra Işıldar, "Bizde ülkemize madalyalar ile geldik ve çok mutluyuz. Bu bizim için ölçü değil. Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Orada güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Güçlü ve iyi bir takımız. Arkadaşlarıma ve kendime de güveniyorum." diye konuştu.

        Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, organizasyona kısa süre içinde hazırlanma fırsatı bulduklarını vurgulayarak "Üçüncü olduk. Elimizden geleni yaptık. Hedefimiz olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." görüşlerini aktardı.

        Antrenör Cahit Süme, hedeflerinin sıradaki organizasyonlarda daha iyi başarılar kazanmak olduğunu dile getirdi.

        Sporcular, karşılamanın ardından kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.

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