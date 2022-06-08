Dünya Okyanus Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Yeryüzü Zirvesi’nde kabul edilmiş fakat resmi olarak tanınmamıştır. Bu gün resmi şekilde ilk kez 2008 yılında kabul edilmiştir. Dünyamızda oldukça önemli bir yere sahip okyanuslara dikkat çekme amaçlı düzenlenen Dünya Okyanus Günü ile ilgili detayları sizlerle paylaştık. İşte, ayrıntılar...

DÜNYA OKYANUS GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gün olan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirilmiştir. Bu özel günde Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeği vurgulanmaktadır. İnsan varlığının devamı için deniz ve okyanusların önemli rolünü ön plana çıkartan bir gün olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.

DÜNYA OKYANUS GÜNÜ FAALİYETLERİ

Dünya Okyanus Günü doğa gezileri, okyanus temalı etkinlikler akvaryum ve hayvanat bahçelerinde faaliyetler ve film festivalleriyle geçirilebilmektedir. Dünya Okyanus Günü'ne genç bireylerin aktif katılımı 2015 yılı sonrasında olmuştur. 2016 yılında ise Dünya Okyanus Günü Gençlik Danışma Konseyi hayata geçirilmiştir.