Dünya müziği Mart ayında Babylon'da

Babylon, Mart ayında da müzikseverlere dolu bir program sunuyor. Babylon Picks kapsamında Avrupa’daki caz festivallerinin sevilen isimlerinden Moses Yofee Trio ise 13 Mart’ta Babylon’da sahnede olacak.

Ayhan Sicimoğlu

REKLAM advertisement1

Latin müziği deyince Türkiye’de ilk akla gelen isim Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star orkestrası 14 Mart’ta sevenlerine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşatacak.

Yerli müzik sahnesinin çok sevilen gruplarından Duman’la tanıdığımız Ari Barokas 7 Mart’ta, Redd’le hayatımıza giren Doğan Duru ise 26 Mart’ta Babylon sahnesinde olacak.

REKLAM

Ari Barokas

Bağımsız sahnenin güçlü seslerinden Selin Baycan, zamansız melodileri ve duygu yüklü, etkileyici hikayeleriyle dinleyicileri gerçek bir müzik gecesine davet ediyor. Kalben, Yasemin Mori, Brek ve sürpriz konuklarıyla sahnede olacak.

Can Özen ve Orkun Atik tarafından kurulan ve bugüne dek üretimleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da övgüyle karşılanan The Away Days, 22 Mart’ta Babylon’da.

Kit Sebastian

İngiltere’de yaşayan Kit Martin ve Merve Erdem’den oluşan Kit Sebastian, geçmişi ve şimdiyi psikedelik pop ekseninde buluşturuyor. Ülkemizde de çok seveni olan ikili 28 Mart’tasevenleriyle Babylon’da bir araya gelecek.

Babylon’un programında önemli bir paya sahip olan Oldies But Goldies, ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya uzanan şarkılarla 29 Mart’ta nostalji severlerle buluşacak.

Etkinliklerin biletler Biletix ve Passo'da satışa çıktı.