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Dünya liderlerinin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Dünya liderlerinin eski mesleklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Kimisi temizlikçi, kimisi kasiyerdi!

Ülkeleri yöneten dünya liderleri de her insan gibi, bir yerden başlangıç yaptı. Komedyeninden, kasiyerine kadar pek çok işte yer alan liderler, kariyerlerine farklı mesleklerle başlamışlar. İşte dünya siyasetine yön vermiş ve vermeye devam eden liderlerin geçmiş meslekleri…

Giriş: 19.11.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Meslek sahibi olurken, karşımıza inişli ve çıkışlı ve dolambaçlı yollar çıkabiliyor. Kimi insanlar kariyer yolunda siyasi yolu tercih ederek hayatlarında bambaşka noktalara gelebiliyor.

  • SİLVİO BERLUSCONİ - ŞARKICI

    Örneğin İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, önceden yolcu gemilerinde şarkıcılık yapmıştır. Kariyeri iyi gitmeyen Berlusconi, ilerleyen dönemlerde siyasete atılarak İtalya’nın başbakanı seçilmiştir. Silvio Berlusconi yolcu gemisinde şarkıcı olarak çalıştığı günler için “kalabalıkla çalışmaya dair bildiği her şeyi” buradan öğrendiğini iddia eder.

  • VLADİMİR PUTİN - TAKSİ ŞOFÖRÜ

    Bir diğer lider ise Vladimir Putin, Rusya Başkanı. Putin’in Başbakan olmadan önce KGB ajanı olduğunu duymayan yoktur. Vladimir Putin Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi (SVR RF) olarak ikiye ayrılan KGB’de 17 yıl boyunca orta düzey ajan olarak çalışmıştır.

    Ancak pek bilinmeyen geçmiş mesleği ise taksi şoförlüğüdür. Bir belgeselde röportaj veren Putin 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından gelirini desteklemek için taksi şoförlüğü yapmıştır.

    Putin konuya dair “Bazen ek gelir edinmem gerekiyordu. Arabayla, şoför olarak para kazanıyordum. Dürüst olmak gerekirse o dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu” demiştir.

  • JOHANNA SİGURDOTTİR - UÇUŞ GÖREVLİSİ

    İzlanda’nın eski Başbakanı Johanna Sigurdottir, işçi haklarına ve havayolu sendika organizatörlüğü yapmadan önce bir zamanlar Icelandair’de uçuş görevlisi olarak çalışmıştır.

  • MİCHEAL HİGGİNS - GARSON

    Micheal Higgins İrlanda Cumhurbaşkanı, şu anda çok zengin olmasına rağmen bir zamanlar bu kadar zengin değildi. Higgins fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve okuluna gidebilmek için şarap garsonu olarak para biriktirmiştir.

    Garsonluk yıllarından sonra bir dönem şairlik ve yazarlık da yapmıştır.

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