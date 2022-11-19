VLADİMİR PUTİN - TAKSİ ŞOFÖRÜ

Bir diğer lider ise Vladimir Putin, Rusya Başkanı. Putin’in Başbakan olmadan önce KGB ajanı olduğunu duymayan yoktur. Vladimir Putin Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi (SVR RF) olarak ikiye ayrılan KGB’de 17 yıl boyunca orta düzey ajan olarak çalışmıştır.

Ancak pek bilinmeyen geçmiş mesleği ise taksi şoförlüğüdür. Bir belgeselde röportaj veren Putin 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından gelirini desteklemek için taksi şoförlüğü yapmıştır.

Putin konuya dair “Bazen ek gelir edinmem gerekiyordu. Arabayla, şoför olarak para kazanıyordum. Dürüst olmak gerekirse o dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu” demiştir.