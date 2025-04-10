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        Dünya liderleri, Antalya'da buluşacak

        Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumunda (ADF2025) bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumuna katılmak üzere Antalya'ya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:18
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        Dünya liderleri, Antalya'da buluşacak
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ADF2025, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.

        "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

        ADF2025e 2'0yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70i aşkın bakan ve yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu, 4 bini aşkın konuğun katılması bekleniyor.

        Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50yi aşkın oturumda, Orta Doğudan Asya Pasifike, Afrikadan Latin Amerikaya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. (Fotoğraf: AA)

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        ADF2025teki faaliyetler, Antalya Diplomasi Forumu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidanın, ADF2025 kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısının yanı sıra Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısına katılması öngörülüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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