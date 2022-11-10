Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören oyuncu, Arjantinli Javier Mascherano oldu.
Mascherano, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 20 maça çıktı ve 7 kez sarı kart gördü.
Kupada kırmızı kart görmeyen Arjantinli futbolcu, 2006, 2010 ve 2018'de ikişer, 2014'te ise bir defa sarı kartla cezalandırıldı.
Zidane, Marquez ve Cafu
Fransız Zinedine Zidane, Meksikalı Rafael Marquez ve Brezilyalı Cafu, gördükleri 6'şar kartla bu alanda Mascherano'yu takip etti.
Zidane 12 maçta 4 sarı, 2 kırmızı, Marquez 19 maçta 5 sarı, 1 kırmızı, Cafu da 20 maçta 6 sarı kart gördü.
Kamerunlu Rigobert Song, Arjantinli Diego Armando Maradona, Alman Lothar Matthaeus ve Avustralyalı Tim Cahill ise 5'er kartla bu oyuncuları izledi.
Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören 5 futbolcu şöyle:
Zidane, Materazzi'ye kafa attı
Dünya Kupası'na 1998, 2002 ve 2006'da katılan Fransızların unutulmaz oyuncusu Zidane'ın en çok ses getiren kırmızı kartı, 2006 Almanya'da İtalya ile yaptıkları final maçında çıktı.
Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Zidane, 7. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İtalya Marco Materazzi'nin 19. dakikada attığı golle karşılık verdi ve maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Zidane, maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. 1-1 sona karşılaşma sonunda İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafası konuşuldu.
En çabuk kırmızı kart
Turnuva tarihinde en çabuk kırmızı kartı, Uruguaylı Sergio Batista gördü.
Batista, Meksika'da 1986'da yapılan kupada İskoçya maçının henüz 56. saniyesinde kırmızı kartla cezalandırıldı ve Dünya Kupası'nın en çabuk kırmızı kart gören oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
Atılan ilk oyuncu Perulu Casas
Dünya Kupası'nda oyundan atılan ilk futbolcu, Perulu Mario de Las Casas oldu.
Casas, 1930'da Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası'ndaki Romanya maçında oyundan atıldı.
Song ve Zidane iki kupada kırmızı kartla cezalandırıldı
Dünya Kupası'nın en "hırçın" ekipleri arasında yer alan Kamerun'un savunma oyuncusu Rigobert Song ile Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Zinedine Zidane, iki kupada kırmızı kart gören futbolcular olarak adlarını tarihe yazdırdı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Song, 1994'te Brezilya, 1998'de de Şili maçlarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Zidane ise 1998'de Suudi Arabistan ve 2006'da İtalya karşılaşmalarında kırmızı kart gördü.
Kırmızı kart gören ilk kaleci Pagliuca
Kupada kırmızı kart gören ilk kaleci, ABD 1994'te İtalyan Gianluca Pagliuca oldu.
Pagliuca, Norveç ile yapılan grup maçının 21. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. "Gök Mavililer", 10 kişi oynamalarına rağmen Dino Baggio'nun 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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