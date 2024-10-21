Dünya Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel ve anlamlı 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları
Dünya Gazeteciler Günü mesajları resimli seçenekleriyle araştırılıyor. Dünyadaki haberleri objektif bir şekilde okuyucularla buluşturan, araştırmayı ve doğru haberin peşinde koşmayı görev edinmiş gazetecilerin günü, her yıl 21 Ekim'de kutlanıyor. Bu özel günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler sosyal medya hesaplarından 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri paylaşıyor. İşte en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri 2024…
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21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları 2024 yılı seçenekleri araştırılıyor. Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru ve objektif şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan gazeteciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Ekim günü onurlandırılıyor. Sosyal medya hesaplarında bu günün önemini vurgulayan paylaşımlar yapmak isteyenler en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri için araştırmalar yapıyor. İşte eşe, dosta, arkadaşa ve meslektaşa gönderilebilecek Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri…
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21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI
Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
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Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
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Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.
Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
Tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
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Tüm basın emekçilerinin “Dünya Gazeteciler Günü”nü kutlarım.
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.
Kamu yararı gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
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21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak günümüzde de kutlanmaya devam ediyor.
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