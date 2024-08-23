Reyting sonuçları 22 Ağustos 2024 Perşembe tablosu: AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Dünün reyting sonuçları 22 Ağustos Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Servet Operasyonu, Alan, Sen Türkülerini Söyle, Ah Leyla Vah Kerem, MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 22 Ağustos 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Servet Operasyonu, Alan, Sen Türkülerini Söyle, Ah Leyla Vah Kerem, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 22 Ağustos 2024 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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22 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 22 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 St. Gallen-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması ATV
3 Sen Türkülerini Söyle TRT 1
4 NOW Ana Haber NOW
5 Show Ana Haber SHOW TV
6 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
7 MasterChef Türkiye Özet TV8
8 Servet Operasyonu (Y.S) STAR TV
9 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV
10 Servet Operasyonu (Y.S) (TKR) STAR TV
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22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 St. Gallen-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması ATV
3 Show Ana Haber SHOW TV
4 NOW Ana Haber NOW
5 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
6 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV
7 MasterChef Türkiye Özet TV8
8 Servet Operasyonu (Y.S) STAR TV
9 Kanal D Ana Haber KANAL D
10 Haber Önü SHOW TV
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