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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 14 Ağustos tablosu: AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirveye adını yazdırdı?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 14 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile zirveye yerleşen yapım!

        Dünün reyting sonuçları ile 14 Ağustos Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Turnike, Rambo: Son Kan, Güldür Güldür Show, Salak Milyoner, UEFA Süper Kupa Finali Real Madrid-Atalanta maçı, Bu Bir Başlangıç ve MasterChef Türkiye yayınlandı. Pejki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 14 Ağustos 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:32 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:11
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 14 Ağustos Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 14 Ağustos 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          14 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          14 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa Karşılaşması TRT 1

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 UEFA Süper Kupa Kupa Töreni TRT 1

          4 NOW Ana Haber NOW

          5 MasterChef Türkiye Özet TV8

          6 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

          7 SHOW Ana Haber SHOW TV

          8 Rambo Son Kan (Y.S) ATV

          9 Turnike KANAL D

          10 Salak Milyoner (T.S) STAR TV

        • 4

          14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa Karşılaşması TRT 1

          3 Rambo Son Kan (Y.S) ATV

          4 NOW Ana Haber NOW

          5 Turnike KANAL D

          6 UEFA Süper Kupa Kupa Töreni TRT 1

          7 SHOW Ana Haber SHOW TV

          8 MasterChef Türkiye Özet TV8

          9 Turnike Özet KANAL D

          10 Rampage Büyük Yıkım (Y.S) ATV

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