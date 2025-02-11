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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 10 Şubat 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi… AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?

        Reyting sonuçları 10 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirvede?

        Dünün reyting sonuçları ile 10 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Güldür Güldür Show ve Kardelenler yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken, Sev Kardeşim filmi filmseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 10 Şubat 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:51 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:17
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 10 Şubat Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 10 Şubat 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          10 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          10 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          10 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Survivor TV8

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          8 Kızıl Goncalar NOW

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 4

          10 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Uzak Şehir KANAL D

          2 Kızıl Goncalar NOW

          3 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          9 Survivor TV8

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
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