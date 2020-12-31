Dün (30 Aralık) tutuklanarak cezaevine gönderilen Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi. Tahliye haberini sosyal medya hesabından duyuran Odabaşı, dostlarına teşekkür etti

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