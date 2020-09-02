Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çiftin içinde bulunduğu araç, tırın altına girdi. Kaza, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) bir süre önce nişanlandı. Mutlu günleri için gün sayan genç çift, düğün için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan çift, Aydın'a kına yapmaya gitti.
Aydın'daki kınanın ardından, cuma günü yapılacak olan en mutlu günleri için Bursa'ya dönüş yoluna geçen çifti Bursa'da ölüm ayırdı.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
İHA'da yer alan habere göre Bursa'da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki hafif ticari araç, N.E. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ağır yaralanırken, Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ticari aracın önünde sıkışan Seren Taşdemir'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Mutlu Varol'un direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Taşdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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