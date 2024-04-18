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        Haberler Gündem Güncel Düğün yolunda kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı

        Düğün yolunda kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Araçtakilerin düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:17
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          Diyarbakır'da Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç, Sur ilçesine bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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          Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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          İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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          Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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