Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
İstanbul'da, düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan M.Ç. havaya ateş etti.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre görüntülerin, "Esentepe mahallesinde gelin alma merasiminde motosiklette bulunan kişi, silahla havaya ateş etti" şeklinde sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 08.10.2023 tarihinde sosyal medya ortamlarında paylaşılan 'Esentepe mahallesinde gelin alma merasiminde motosiklette bulunan kişi, silahla havaya ateş etti' başlıklı görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede; görüntülerdeki şüphelinin M.Ç. olduğu belirlenmiş, bugün olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI
Açıklamada, M.Ç.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi. M.Ç. emniyette yapılan işlemlerin ardından "6136 Sayılı Ateşli Silah Kanuna Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
AA'da yer alan habere göre şüpheli, sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.