İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında bir düğün konvoyunun yolu kapatarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anların görüntüsün yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, olayın D-100 Kuzey Yol Çamlıca mevkisinde gerçekleştiğini belirleyen ekipler, araç sürücüleri H.A.S, B.Ç. ve M.B'yı yakaladı.

Sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde özel amaçlarla keyfi davranışlarda bulunmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddelerince ayrı ayrı 1296 lira para cezası uygulandı.