Düğüm Salonu filmi bu akşam ekranlara geliyor. Film seveler Düğüm Salonu filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Düğüm Salonu oyuncuları kimlerdir? Düğüm Salonu filmi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU

Seneler önce tanışıp aşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM FİLMİ OYUNCULARI

Şahin Irmak - Serkan

İrem Sak - Hülya

Gonca Vuslateri - Buse

Emre Karayel - Tarık

Duygu Yetiş - Nermin

Onur Buldu - Oğuz

Salih Kalyon - Cemil

Bilge Şen - Züleyha

Nilgün Belgün - Muazzez

Hakan Akın - Levent

Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat

Gazanfer Ündüz - Kenan

Beyti Engin - Davut

Toprak Sağlam - Müjde

Güneş Hayat - Füsun

Murat Karasu - Yaşar

Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı

Evren Duyal - Ayten

Burcu Altın - Cansu

Doğancan Sarıkaya - Osman

Hayko Cepkin - Kendisi