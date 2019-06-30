30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un eşi Prenses Haya’nın, bir Alman diplomatın yardımıyla ülkeden kaçtığı, Almanya’dan siyasi sığınma istediği ifade edildi. Yanına 31 milyon sterlin alan Haya, İngiliz basınına göre şu anda Londra'da saklanıyor. Prenses Haya'nın bunun yanında 7 yaşındaki oğlu Zayed ve 11 yaşındaki kızı Al Jalila'yı da yanında götürdüğü de iddia ediliyor.
Prenses Haya'nın kaçtığına yönelik haberlerin dünya basınında yer bulmasının ardından Şeyh el Maktum Instagram üzerinden eşini 'ihanetle' suçladı ve "Kim ile meşgulsen onun yanına git" mesajını paylaştı. Oxford Üniversitesi’nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya (45),Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın üvey kız kardeşi.
HİNDİSTAN'A GİTMEYE ÇALIŞTI
Dubai Şeyhi el Maktum sık sık ülkesinin ekonomik gelişimi sebebiyle 'vizyoner' bir lider olarak gösterilse de ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar bu imajını zedeliyor. Geçtiğimiz yıl şeyhin 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa da deniz yoluyla ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Hindistan'a iltica etmeye çalışırken yakalanan Prenses Latifa, yakalanmadan önce Youtube üzerinden yaptığı açıklamada ailseinin kendisine işkence ettiğini ve babasının pençelerinden kurtulmak istediğini belirtti. Prenses Latifa videoda "Hayatımda bir sesimin olduğu ve susturulmadığım yeni bir bölüm açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Prenses Latifa'nın İngiltere'deki tanıdıkları bunun üzerine 'Latifa'yı Serbest Bırakın' isimli bir kampanya başlattı. Kampanyayı yürütenler şimdi şeyhin eşi Prenses Haya'dan, Latifa'ya da yardımcı olmasını istiyor.
Latifa'nın yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Prenses Haya'nın Latifa'ya yardım etme şansı var. Biz Haya'nın küresel etkisini kullanarak babasının kötü muamelesine maruz kalan Latifa'nın serbest bırakılmasına yardımcı olmasını istiyoruz. Latifa bir prenses olabilir ancak bu bir eşitlik meselesidir" ifadelerini kullandı.
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