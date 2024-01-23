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        Drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Kadıköy'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde ikinci kez ihlal etmesinden ötürü iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:47
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        Drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hızırbey Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Drift yapan sürücünün B.A. olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen sürücüye toplam 21 bin 214 lira para cezası verildi.

        Foto: DHA

        İKİNCİ KEZ İHLAL ETTİ

        B.A'nın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde ikinci kez ihlal etmesinden dolayı daimi olarak iptal edildi.

        Sürücü hakkında, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlem başlatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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