Drift; virajı dönerken merkezkaç kuvvetine dayanamayan aracın arkasının kopması şeklinde oluşan bir olayın oluşmasına verilen adlandırmadır. Drift 1990 yıllarında Japonya’da dağlık virajlı yollardan inmeye çalışan Japonlar tarafından bulunmuştur.

Drift motor sporlarında olması istenmeyen ve sadece gösteri amaçlı kullanılan bir durumdur. Aracın bu şekilde savrulması aracın aktarma organlarının zarar görmesine, tekerleklerin yıpranmasına ve yol tutuşuna engel olmaktadır. Bir aracın drift yapabilmesi için jantların 17’lik ebatta sahip olması ve ince lastiklerle yapılması gereklidir. Ayrıca aracın güçlü bir motor kapasitesi olması ve arkadan itişli olması önemli bir ayrıntıdır. Yanak lastiklerinin de olması ayrı bir gerekliliktir.

Drift yapılan araçlarda kilitli diferansiyel bulunur; böyle olması ile arka lastiklerin hızının dengelenmesi sağlanır ve araç daha rahat kontrol edilir. Kamber ayarında eksi ayar yapılarak, tekerleklerin az içeri bakması sağlanır ve motorda tork artırma düzenlemeleri de sağlanarak yeterli güç oluşması sağlanır.

Drift yarışları oldukça dikkat çeken ve birçok seyirci potansiyeli taşıyan bir izleyici ile gösterime sunulur. Özel bir puanlama ve alt yapısı olan yarışmalar düzenlenir. Araçlara drift box adlı puan kaydediciler yerleştiriliyor ve bu aygıt ile aracın yolda yapmış olduğu açı, hız ve g kuvveti hesaplaması yaparak ortalama bir değer ile skorun oluşmasını sağlıyor. Bu aygıt ile yarışmada yüksek puana sahip olan yarışmayı kazanıyor. Araca en fazla drift yaptırmakla değil en çok yüksek hızda powerslide yakın drift yaptırmak önem taşıyor.

Drift Yapma Teknikleri Nelerdir?

Ağırlık Transferi ile Drift Yapmak: Viraja yaklaşma halinde vitesin küçültülmesiyle beraber aracın burnu içe alınarak debriyajın hızla bırakılması ile ardından gaza yüklenerek yapılan hızlı bir drifttir. Bu harekette debriyajdan ayağın çekilmesiyle aracın yavaşlaması ile ağırlığın arka tekerlerden öne kaymasını sağlamasıdır. Bu etkiyle vites küçültmeyle motorun aktifliği artar ve kusursuz bir şekilde drift oluşur.

El Freni ile Drift Yapmak: Viraja girilirken debriyaj sonuna kadar basılarak aracın burnun çıkması sağlanır, el freni çekilerek arka kopması oluşur ve hemen bırakılarak gaza basılır. Direksiyonu ters yöne kırma suretiyle arkadan kopan araca kontra yapılması sağlanır ve araç toplanır.

Karşıt Ağırlık Transferi ile Drift Yapmak: Virajın en doruk noktasına girmek üzereyken direksiyonun virajın dışına doğru kırılması ile ani olarak içe alınmasıyla oluşan ani yer değişimi ile arka kısmında kayma olması oluşur araca gaz verilerek kontra yapılması suretiyle toplanır. En şık olan drift şeklidir.

Güç ile Drift Yapmak: Araç önünün viraj dışından içeriye yönlenme halinde dip gaza basarak viraj süpürme denilen hareket yaparak virajın dış çizgiyi takip etme şekliyle yapılan driftir. Güçlü bir tork sahibi araçla yapılabilir. 150 Hp ile 200 Hp üstü motorlarda bu uygulama yapılabilir. Yani güçlü motorla yapılabilir.

Fren ile Drift Yapmak: Viraja girerken araç içe doğru yönlendirme yapılarak arka bölüm kayana kadar sert fren yapılarak oluşturulan drifttir. Aracın arkasının kaymasıyla gaz verilmek suretiyle kontra yapılarak toplanır. Bu driftte hız iyi ayarlanmalı ve frenleme sırasında kaymaya başlamadan gaza yüklenmelidir.

Debriyaj ile Drift Yapmak: Aracın güçten düşmesiyle gerekli olan gücü almak içim devri yükselterek debriyajı aniden bırakarak patinaj oluşturup arka kısmı kaydırmak şeklinde yapılır. Güç ile drift yapmaya benzer.

Hız ile Drift Yapmak: Genelde geniş virajlarda uygulanan bu yöntem, direksiyonu yüksek hızda kırma suretiyle önden kayma oluşturmadan hız artırmak şeklinde yapılan drifttir. Bu drfitte merkez kaç kuvveti oluşur, direksiyonun açısı artışa geçer ve gazla beraber yüksek hızla viraj alınır. Direksiyonu kırarken dikkat etmek önemlidir. Yoksa önden kayma yapar ve drift oluşmaz.

Driftte Apexin Hangi Çizgileri Kullanılır?

Mavi Çizgi: Apexe erken girerek, virajda oluşan kaymalar ile virajdan yavaş olarak çıkmaktır. Yani virajın yavaş dönülmesidir.

Cyan Çizgi: Apexe geç girerek viraj çizgisinden kayarak virajdan düz bir çizgi şeklinde hız yaparak çıkmaktır. Burada viraj orta hızda dönülmektedir.

Yeşil Çizgi: Apexe optimum olarak girip o şekilde çıkma sağlamaktır. 90 derecelik virajlar için en hızlı bu tarz dönülmektedir.

Drift sadece trafiğe kapalı alanlarda yapılması gerekli olan ve asla topluma açık yerlerde yapılmaması gereken bir olaydır.