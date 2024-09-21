Dries Mertens ligdeki 3. golünü attı
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydetti
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti.
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Müsabakanın 28. dakikada Yunus Akgün’ün ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in indirdiği topu alan Mertens kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.
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37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 3. golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Dries Mertens 75. dakikada yerini Roland Sallai’ye bıraktı.
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