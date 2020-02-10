Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi kim? sorusu yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümüyle birlikte yanıt buldu. Seray Sever, Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi oldu. Seray Sever, geçen hafta yarışmadan ayrılan Banu Noyan'ın koltuğuna oturdu. Seray Sever'in hayatından ayrıntılar haberimizde...

SERAY SEVER KİMDİR?

Nimet Seray Sever 27 Şubat 1973'te İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

SERAY SEVER'İN MÜZİK KARİYERİ

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

SERAY SEVER'İN SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

Popstop (TRT) (1990)

Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

ATV'de Pazar (Atv) 1996)

Seç Bakalım (Atv) (1998)

Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

Aşk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

Sabahın Körü (Atv) (2007)

Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

Gel Konuşalım (2019-)

SERAY SEVER'İN YER ALDIĞI DİZİLER

Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)

SERAY SEVER'İN YER ALDIĞI FİLMLER

O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)

SERAY SEVER'İN YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİ DİZİLER

Sen Harikasın (Zodyak Prodüksiyon) (2010)

+18 (Zodyak Prodüksiyon) (2011)

Aşk Kaç Beden Giyer?