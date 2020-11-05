Doya Doya Moda Ceren Keskin kimdir?

Doya Doya Moda yarışmacı adayların Ceren Keskin, aslen İzmirli ve 1998 doğumludur. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezunudur, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrılmıştır.

Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya gelme nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim."

Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.