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        Haberler Gündem Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı

        Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı

        Ankara'da, öğretmeniyle birlikte oyun alanına giden 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk içeri alınmadı. Öğretmeni duruma isyan ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:53
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        Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Bakanlık harekete geçti
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı.Edinilen bilgilere göre, olay, Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı.

        7 yaşındaki Down Sendromlu M. A. Y., öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. Ancak işletme yetkilileri, M.'nin Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, M.'nin sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

        BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Down Sendromlu çocuğun oyun alanına alınmamasına dair açıklama yaptı.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ‘Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ başlıklı haberlerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlanmıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

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