Dövüp zincirle bağladılar, yanına not bıraktılar!

DHA

Bursa'da, tarafından dövülüp, aydınlatma direğine zincirle bağlanan şahıs, devriyedeki polisler tarafından fark edildi. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre bir şahıs, bölgede devriye atan polis ekipleri tarafından 2'nci Cami Sokak'ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu.

ZİNCİRİ İTFAİYE EKİBİ KESTİ İsminin Rıza P. olduğu öğrenilen şahıs, sokak ortasında 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumruklarla darbedildiğini anlattı. Ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

DİREKTE 6 NOT BULUNDU Rıza P.'yi darbeden grubun aydınlatma direğine "Ben hırsızım" ve "Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi" yazılı 6 not bıraktığı görüldü. Polis ekiplerine eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini anlatan Rıza P., "Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok" dedi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıza P. tedaviye alındı. Rıza P.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.