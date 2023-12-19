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        Haberler Gündem Trafik Sürücünün feci sonu!

        TIR'ın dorsesi altına girdi: Sürücünün feci sonu!

        İzmir'de, bir otomobil, demir yüklü TIR'a arkadan çarptı. Dorse altında sıkışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:26 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:26
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        Sürücünün feci sonu!
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        İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, Kuzey Ege Otoyolu Samurlu Mahallesi mevkiinde geldi. İzmir'den Çanakkale istikametine giden L. B. (45) yönetimindeki otomobil aynı yöne giden G.O. idaresindeki TIR'ın dorsesini arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü L.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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