Dorsedeki tehlike! 4 günde 3 TIR faciası!

Ülkemizde son 4 günde 3 feci ölümlü TIR kazası meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda arkadan gelen araçlar önlerinde seyreden TIR dorselerinin altında kaldı. İlk iki olayın meydana geldiği HGS gişelerindeki 2 TIR'ın altında kalan araçlar, TIR'ların dorselerinin bu tip kazalarda nasıl ölümcül olabileceğini de gözler önüne serdi.

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Yaşanan kazaların peş peşe olması akıllarda soru işaretlerine de neden oldu. Bu noktada monoton yollarda sürücünün dikkatinin dağılması ve reflekslerinin zayıflaması anlamına gelen yol hipnozu ile yağışlı havalar da gündeme geldi. İşte 6 kişinin hayatını kaybettiği peş peşe yaşanan acı kazalar...

İLK İKİ KAZA PENDİK'TEKİ GİŞELERDE

Geçtiğimiz cumartesi günü, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde hızla gelen otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla gelen otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran TIR'ın altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı. TIR'ın altından çıkarılan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te meydana gelen trafik kazası gişelerde bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin gişelerde bekleyen TIR'a çarparak altına girdiği anlar yer alıyor. UMMAN'DAN TATİLDEN DÖNDÜLER Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a gezmeye giden dört öğretmen, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu (63), Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73) ve Özgür Yıldız'ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. HIZLA TIR'A ÇARPTI, DORSENİN ALTINDA KALDI Yine Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde yaşanan kazada TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde meydana gelen kazada, Özcan Tunalı idaresindeki TIR'ın ödeme yapmak için yavaşladığı sırada gişelere doğru ilerleyen hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Kazada 31 yaşındaki sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı görülüyor.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Bugün de TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Ankara-Bolu sınırında Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde duran TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön tarafı hurdaya dönen minibüste sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.