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Mersin'de "sahte doktor" güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

Tekirdağ'da Ayşe Özkiraz, kendisinin ihbar ettiği İstanbul'da gözaltına alınan S.U. ve Erzincan'da ambulansta yakalanan Osman Ç.'nin ardından bir sahte doktor vakası daha ortaya çıktı. Bu kez de Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıtan şüpheli hastanede yakalandı

Giriş: 13.12.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dördüncü sahte doktor vakası! Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı - Güncel haberler
Dördüncü sahte doktor vakası! Hastanede yakalandı
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AA

Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalanıp polise teslim edildi.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.

Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

HASTANEDEN ÖNLÜK ÇALDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.

Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti. "Sahte doktor" M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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