İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynayan Hulusi Kentmen, tiyatro sahnelerinden de uzaklaşmadı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile turneler düzenledi ve sahnelere çıktı.

Birçok filminde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Bu karakterler nedeniyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.