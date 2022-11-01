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Hulusi Kentmen Doodle sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Hulusi Kentmen hayatı ve filmleri

Hulusi Kentmen Google'a Doodle oldu! Hulusi Kentmen kimdir?

Hulusi Kentmen Google'a Doodle oldu. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerini canlandıran Hulusi Kentmen aramızdan ayrılalı 29 yıl oldu. Vefatının 29. yılında gündeme gelen Hulusi Kentmen'in hayatını ve biyografisini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 01.11.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hulusi Kentmen ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Oyunculuğu, tiyatro sahnelerinde geçirdiği yıllar ve babacan tavrı ile hatırlanan Hulusi Kentmen'in hayatı gündeme geldi. İşte Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Hulusi Kentmen hayatı ve kariyeri...

  • HULUSİ KENTMEN KİMDİR? 

    Kentmen, 20 Ocak 1912 tarihinde Bulgaristan'da Tırnova'da dünyaya geldi, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunda ilk sanat denemelerini yaptı. 1961 yılında astsubaylık görevi sona erdi. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedilen oyuncu, ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda sahneledi. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

  • İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynayan Hulusi Kentmen, tiyatro sahnelerinden de uzaklaşmadı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile turneler düzenledi ve sahnelere çıktı.

     

    Birçok filminde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Bu karakterler nedeniyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

  • 1938'de Refika Kentmen'le evlenen oyuncunun Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda çıktı ve keman çalıp parodiler yaptı.

    Kentmen, 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan oyuncuya benzer balmumu heykeli yapıldı.

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