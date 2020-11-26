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Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i affettiğini söyledi.

Trump'ın paylaşımı şöyle: "General Michael T. Flynn'e affedildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Flynn'e ve harika ailesine tebrikler, artık gerçekten harika bir Şükran Günü geçireceğinizi biliyorum!"

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik danışmanı olan Flynn, Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmeleri hakkında yalan söylemekle suçlanmış, aynı zamanda emekli general olan Flynn 23 Ocak-13 Şubat 2017 arasında sadece 20 günlük Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı istifayla noktalamak zorunda kalmıştı.

Flynn, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada, yaptığı bazı temaslarla ilgili yalan söylediğini kabul etmiş ve hüküm giymişti. Flynn, bu soruşturma kapsamında suçunu kabul eden tek Trump yönetimi yetkilisi olmuştu.